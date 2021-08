MORIRE CON SPIRITO - I TALEBANI HANNO CATTURATO E UCCISO UN COMICO AFGHANO, MA LUI HA CONTINUATO A PRENDERSI GIOCO DI LORO ANCHE MENTRE LO PORTAVANO VIA - IL VIDEO, CIRCOLATO SU TIK TOK, LO MOSTRA SEDUTO ACCANTO AI SUOI CARNEFICI. L'UOMO, NONOSTANTE GLI SCHIAFFI, NON SMETTE DI FARE BATTUTE - GLI ESTREMISTI LO HANNO POI PORTATO IN UN POSTO APPARTATO E... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Nazar

A fine luglio i talebani hanno rapito e ucciso Nazar Mohammed, meglio conosciuto come Khasha Zwan, comico afghano. In questi giorni è diventato virale il video girato poche ore prima l’esecuzione del comico, in cui si vede l’uomo continuare a deridere i talebani nonostante lo stiano trascinando via da casa per fucilarlo.

Nel filmato si vede Zwan seduto nel retro di un’auto, accanto a lui un talebano che brandisce un kalashnikov. Secondo Human Rights Watch, Zwan è stato ucciso dai talebani alla fine di luglio a Kandahar dopo che quella città era caduta in mano ai jihadisti.

Nazar rapito dai talebani

Era noto per le scenette in cui prendeva in giro i talebani attraverso canti e balli, tra cui alcuni che caricava sul suo account TikTok.

Nel video dei suoi ultimi momenti, Mohammad continua a fare battute sul gruppo dopo la sua cattura, tanto che il combattente talebano alla sua destra inizia a schiaffeggiarlo in faccia.

L'uomo alla sua sinistra invece ride per tutto il tempo prima di cambiare minacciosamente la sua pistola con un'arma da fuoco ancora più grande. Nazar è stato poi ucciso dopo essere stato colpito più volte.

Secondo i rapporti, le foto lo mostravano appoggiato contro un albero e poi sdraiato a terra con la gola tagliata. I talebani inizialmente hanno negato il coinvolgimento nella morte della star prima di ammettere la responsabilità - e hanno confermato che i due uomini nell'auto erano talebani.

Nazar rapito dai talebani 2

Il gruppo ha detto che i sospetti sono stati arrestati e saranno processati in un tribunale talebano. Il gruppo ha affermato che Nazar, della provincia di Kandahar, era coinvolto nella tortura e nell'uccisione dei talebani, aggiungendo che avrebbe dovuto affrontare un tribunale talebano invece di essere immediatamente messo a morte.

Nazar ha lavorato in precedenza per la polizia nazionale afgana, il che lo ha reso un bersaglio degli omicidi per vendetta, ed era noto per le sue battute crude e le canzoni divertenti.

La sua brutale uccisione alla fine di luglio ha suscitato timori di omicidi per vendetta. Zwan ha lasciato moglie e figlie.

Dopo la sua morte, Ziauddin Yousafzai, la cui figlia Malala Yousafzai è sopravvissuta a un colpo alla testa da parte di militanti talebani in Pakistan nel 2012 - è stato tra coloro che hanno reso omaggio sui social media.

Nazar rapito dai talebani 5

Tra gli altri che hanno denunciato la morte c'era Sarwar Danesh, il vicepresidente afghano prima che i talebani prendessero il controllo di Kabul questo mese.

Ha detto che schiaffeggiare Zwan era lo stesso che schiaffeggiare tutto il popolo afghano e ha detto che la sua uccisione era contro la cultura afghana.

È stata anche una delle prime grandi ammaccature nel tentativo del gruppo di insorti di definirsi talebano 2.0.

Il funerale di Nazar