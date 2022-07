PIENI DI FILMATI ANALOGHI A QUELLO CHE STAVANO TRASMETTENDO IN DIRETTA SU TIKTOK POCO PRIMA DELL’INCIDENTE

MORIRE PER LA VOGLIA DI APPARIRE

incidente a 300 all ora sul grande raccordo anulare 3

Fulvio Fiano e Maria Rosa Pavia per il “Corriere della Sera”

Erano a noleggio molte delle supercar che hanno fatto da corredo visivo e rombante colonna sonora ai funerali di Nicholas Orsus Brischetto, il 22enne morto schiantandosi a 293 chilometri orari con una Audi R8 una settimana fa sul Grande raccordo anulare e salutato l'altro ieri con una appariscente cerimonia che, fatte le debite proporzioni e con alcuni punti di contatto, ha ricordato le esequie del boss Vittorio Casamonica nel 2015.

Il dettaglio delle auto (Ferrari, Lamborghini, Maserati fatte sgommare nel piazzale del cimitero Verano) è stato annotato dalle forze dell'ordine e da questo bisogna partire per inquadrare l'addio al ragazzo incensurato ma la cui famiglia è stata in passato coinvolta in una inchiesta dei finanzieri del Gico sui traffici di droga dal basso Lazio a Roma per conto della camorra.

funerali di nicholas orsus brischetto 2

I social di Brischetto e degli amici e parenti suoi coetanei sono pieni di filmati analoghi a quello che stava postando in diretta su TikTok il passeggero del 22enne quando l'auto si è ribaltata. L'ultima inquadratura è sul tachimetro arrivato quasi ai 300 dopo uno slalom tra le auto e ripetuti sorpassi sulla corsia di emergenza. Il verso della canzone trap «Ma io per te morirei» viene urlato quasi sfidando il pericolo poi realizzatosi. Incoscienza, coattata e folklore etnico non sono però le uniche categorie di valutazione da utilizzare.

funerali di nicholas orsus brischetto 4

L'ostentazione come messaggio di potere, lo sfarzo per accreditare all'esterno il proprio successo sono, secondo gli inquirenti, il vero significato di corse così estreme e funerali così rumorosi. Vittorio Casamonica veniva celebrato con la musica de «Il Padrino», i cavalli neri a trainare la carrozza antica, i petali dal cielo e i manifesti giganti fuori la chiesa. Traslato nella generazione del 22enne ecco «I will survive», le auto da corsa, i fuochi d'artificio e il murale del suo volto sull'intera facciata di un palazzo con l'auto grigia su cui ha perso la vita e sullo sfondo un tramonto dai colori sgargianti.

La bara bianca di Nicholas Orsus, arricchita da maniglie d'oro, è stata salutata da un migliaio di persone nella basilica di San Lorenzo. Nell'aria, assieme a palloncini bianchi e celesti, hanno volato le colombe, bianche anche queste, mentre la folla applaudiva. Le auto sono state usate per una esibizione davanti al murale in periferia, facendo fumare le ruote sull'asfalto. Tutto postato dagli smartphone come una festa, con la colonna sonora del cantante Anthony, «Nun soffri cchiù, salutame a Gesù».

funerali di nicholas orsus brischetto 5

A completare il corredo di celebrazioni, un altare laico con le foto del ragazzo e un modellino di auto, bottiglie di champagne e la dedica: «Principe ora brilla in cielo». In auto con Brischetto c'era Nicholas Calì (è grave in ospedale), rampollo dell'altra famiglia coinvolta nell'inchiesta di droga del 2013, e una ragazza incinta che è rimasta illesa. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia Stradale assieme alla Squadra mobile.

Alla sua età Orsus non avrebbe potuto guidare un'auto così potente. I Brischetto sono rom di origine abruzzese come i Casamonica. Con questi e con altre famiglie sinti note alle procure laziali, i Di Silvio e i Di Guglielmo, sono imparentati alla larga. Il particolare delle auto a noleggio sposta solo in parte le ovvie valutazioni sulla disponibilità economica per poterle utilizzare. Un lusso con cui Brischetto e gli amici avrebbero trascorso molti altri fine settimana.

ARTICOLI CORRELATI

funerali di nicholas orsus brischetto 6 incidente a 300 all ora sul grande raccordo anulare 1 incidente a 300 all ora sul grande raccordo anulare 2 funerali di nicholas orsus brischetto 7 funerali di nicholas orsus brischetto 1 incidente a 300 all ora sul grande raccordo anulare 4 funerali di nicholas orsus brischetto 3