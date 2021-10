11 ott 2021 09:43

MORISI, IL CASO NON È CHIUSO - LA PROCURA DI VERONA STA CONDUCENDO ALTRI ACCERTAMENTI, E PER L’EX SOCIAL-GURU DI SALVINI NON È ANCORA CADUTA L’IPOTESI DI CESSIONE DI STUPEFACENTI - L’ESCORT PETRE HA AMMESSO DI AVER FATTO USO DI COCAINA E DROGA DELLO STUPRO IN QUANTITÀ IMPORTANTI, TANTO DA FINIRE IN PRONTO SOCCORSO. QUESTO PUÒ ESSERE UN PROBLEMA PER MORISI: IL CONSUMO DI GRUPPO NON È PUNIBILE SOLO SE "VOLONTARIO" E "PARTECIPATO". SE MORISI DIMOSTRERÀ CHE LA COCA OFFERTA AI SUOI OSPITI FACEVA PARTE DEL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SESSUALI, OTTERRÀ L’ARCHIVIAZIONE - LA PISTA DEL RICATTO