VALENTINO IN CRISI: DEVE SMETTERE? - L’EX CAMPIONE LUCCHINELLI ALL'ATTACCO: ROSSI DEVE FINIRLA DI CERCARE SCUSE PER LE SUE MANCATE PRESTAZIONI – PANDEMONIO SUI SOCIAL: C’E’ CHI INVITA IL DOTTORE A LASCIARE PER IL FATTO CHE TOGLIE LA MOTO A UN GIOVANE (MA IL MOTOMONDIALE SENZA VALE QUANTO PERDE IN TERMINI DI SPONSOR E APPEAL?) E CHI LO DIFENDE – LUI INTANTO NON SI ARRENDE E DA’ APPUNTAMENTO IN PORTOGALLO