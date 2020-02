È MORTA A 15 ANNI NIKITA WALIGWA, STELLINA UGANDESE DELLA DISNEY: AVEVA UN TUMORE AL CERVELLO - AVEVA RECITATO NEL FILM “QUEEN OF KATWE” DEL 2016 - LA REGISTA, MIRA NAIR, HA ANCHE FINANZIATO PER LEI UN TRATTAMENTO SPECIALE IN INDIA. HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO PER CURARE IL TUMORE, MA APPENA UN ANNO DOPO HA SCOPERTO DI AVERNE UN ALTRO…

Da “il Giornale”

NIKITA WALIGWA

Aveva solo quindici anni ma era già una star. Nikita Pearl Waligwa, l' attrice ugandese vista nel film «Queen of Katwe», è morta per tumore al cervello. Ha lottato tre anni contro il male, il più brutto, quello ti toglie le forze e ti costringe a ringraziare ogni giorno in più che riesci ad abbracciare i genitori, gli amici. Ma nonostante la sua determinazione l' adolescente non ce l' ha fatta e il cancro l' ha portata via.

L' attrice aveva recitato nel film Disney del 2016, interpretando l' amica prodigio negli scacchi di Phiona Mutesi, abitante di una baraccopoli ugandese. Interpretava Gloria, la amica con la quale cresce Phiona imparando a giocare a scacchi. Nikita aveva recitato in questa pellicola che racconta la storia vera di una ragazza che inizia a giocare a a nove anni, continuando a crescere e pian piano riuscendo a competere anche a livello internazionale. Nel cast del film anche Lupita Nyong' o e David Oyelowo.

Ma a Nikita nel 2016 è stato diagnosticato per la prima volta un tumore e la regista del film Disney, Mira Nair, ha anche finanziato per lei un trattamento speciale in India. Ha subito un intervento chirurgico per curare il tumore, ma appena un anno dopo ha scoperto di averne altro tumore. Un ennesimo duro colpo. Un membro della sua famiglia aveva spiegato che «il cervello era gonfio e stava esercitando molta pressione». La ragazzina si è attaccata alla vita fino all' ultimo ma sabato è morta sabato sera al TMR International Hospital, a Naalya, Kampala.

Il film «Queen of Katwe» è la storia di Phiona Mutesi, nata nella baraccopoli di Katwe, dove solo gli scacchi riusciranno a riscattare la sua esistenza fino a portarla alle Olimpiadi degli Scacchi per rappresentare l' Uganda. La pellicola è stata presentata in anteprima il 10 settembre 2016 al Toronto International Film Festival ed è stato poi distribuito nelle sale statunitensi il 23 settembre 2016, arrivando anche in Italia sulle pay tv.