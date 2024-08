È MORTA A 56 ANNI SUSAN WOJCICKI, "LA DONNA PIÙ POTENTE DI INTERNET". DA ANNI ERA MALATA DI TUMORE AI POLMONI - NEL 1999 FU LA 16ESIMA DIPENDENTE DI "GOOGLE": IL MOTORE DI RICERCA PIÙ USATO AL MONDO È NATO NEL SUO GARAGE A MENLO PARK, IN CALIFORNIA - DURANTE IL SUO INCARICO DI SUPERVISIONE DELL'ATTIVITÀ PUBBLICITARIA, I RICAVI DI GOOGLE CREBBERO DA ZERO A OLTRE 50 MILIARDI DI DOLLARI - DAL 2014 AL 2023 È STATA AMMINISTRATRICE DELEGATA DI "YOUTUBE"

Susan Wojcicki, figura fondamentale per la nascita di Google e successivamente responsabile della piattaforma video YouTube dell'azienda, è morta all'età di 56 anni. Era malata di cancro. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Google Sundar Pichai su X […]

Wojcicki, una delle donne piu' importanti del settore tecnologico, ha lasciato il suo ruolo in YouTube nel 2023, posizione che ha ricoperto per nove anni. In un'industria come quella tecnologica dominata dagli uomini, Wojcicki è diventata una delle donne piu' influenti della Silicon Valley, contribuendo a creare il business pubblicitario di Google.

In una nota ai dipendenti di Google, Pichai ha dichiarato che Wojcicki "ha usato la sua posizione per costruire un ambiente di lavoro migliore per tutti", tra cui l'essere la prima donna di Google a prendere il congedo di maternità. "La sua difesa del congedo parentale ha stabilito un nuovo standard per le aziende di tutto il mondo", ha scritto. Nel 1999 la Wojcicki fu la sedicesima dipendente di Google. Durante il suo incarico di supervisione dell'attività pubblicitaria, i ricavi pubblicitari di Google crebbero da zero a oltre 50 miliardi di dollari nel 2013.

Dopo aver partecipato all'acquisizione di YouTube da parte di Google per 1,65 miliardi di dollari nel 2006, nel 2014 diventò amministratore delegato del sito di video. Quando si dimise, nel febbraio dello scorso anno, YouTube aveva raggiunto oltre 2,5 miliardi di utenti attivi mensili e quasi 30 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie annuali. […]

