È MORTA ALL'ETÀ DI 96 ANNI ETHEL KENNEDY, VEDOVA DI BOB KENNEDY E MADRE DI “RFK JR” – ERA RICOVERATA DA QUALCHE GIORNO IN OSPEDALE DOPO AVER AVUTO UN ICTUS – ETHEL INCONTRÒ IL FRATELLO DI JFK NEL 1945 E I DUE EBBERO 11 FIGLI – RIMASTA VEDOVA A 40 ANNI DOPO L'ASSASSINIO DEL MARITO, È STATA UNA FIGURA È STATA CONTROVERSA: DALLE ACCUSE DI RAZZISMO E CLEPTOMANIA AI PROBLEMI DI ALCOLISMO…

Estratto da www.rainews.it

ethel kennedy

Ethel Kennedy, la moglie di Robert F. Kennedy e l'ultima matriarca di “Camelot”, è morta a 96anni. La donna era ricoverata da qualche giorno in ospedale dopo aver avuto un ictus. Era anche la madre di Robert F. Kennedy Jr, candidato indipendente in questa campagna elettorale, che dopo il ritiro è sceso al fianco di Donald Trump.

Ethel Skakel Kennedy, nata il 11 aprile 1928 a Chicago, Illinois, è una figura di spicco nella storia politica americana, nota appunto per essere la moglie di Robert F. Kennedy, senatore e candidato alla presidenza degli Stati Uniti, e per il suo impegno umanitario. […]

robert f kennedy e la moglie ethel

Ethel frequentò il Manhattanville College of the Sacred Heart, dove incontrò per la prima volta Jean Kennedy, sorella minore di John F. Kennedy, con cui strinse una amicizia, anche se il rapporto fra le due donne fu sempre piuttosto ambiguo: se da un lato si vociferava che fra le due non corresse buon sangue, dall'altro fu rivelato che fu proprio Ethel a convincere Jackie a troncare sul nascere una relazione sentimentale con il cantante Frank Sinatra. Fu attraverso Jean che Ethel incontrò Robert “Bobby” Kennedy nel 1945. I due si sposarono il 17 giugno 1950 e iniziarono una vita insieme, circondati dall'aura di potere e influenza della famiglia Kennedy.

ethel kennedy e robert f. kennedy con i figli

[…] Ethel e Bobby ebbero undici figli, e la loro casa divenne un vivace centro di attività. La tragedia la colpì nel 1968, quando Robert F. Kennedy fu assassinato durante la campagna per la presidenza. Vedova a soli 40 anni e con una grande famiglia da crescere, Ethel dimostrò una forza straordinaria. Anche dopo la morte di suo marito, continuò ad essere impegnata in cause sociali e politiche, fondando l'organizzazione Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights.

matrimonio di ethel e robert f. kennedy

La sua figura è stata anche controversa. Da alcuni venne accusata di razzismo e cleptomania e alcuni suoi comportamenti furono giudicati stravaganti, in particolare il suo essere spendacciona e i problemi di alcolismo. È stato criticato anche il suo modo di rapportarsi e crescere i figli, tanto che si dice che Jacqueline Lee Kennedy, allora moglie di J.F. Kennedy, reputasse i bambini talmente selvaggi da non permettere a Caroline e John di giocare con loro ma è anche vero che Ethel ha dedicato gran parte della sua vita alla filantropia e all'attivismo.

