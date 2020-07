22 lug 2020 19:19

MORTE DI UN ANARCHICO – PAOLO FINZI SI UCCIDE LANCIANDOSI SOTTO UN TRENO A FORLI’: ERA IN QUESTURA ASSIEME A PINELLI LA SERA DEL 12 DICEMBRE 1969 DOPO LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA - AVEVA 68 ANNI, QUASI TUTTI VISSUTI NEL SEGNO DELL'ANARCHIA, SOFFRIVA DI CRISI DEPRESSIVE E AGLI AMICI AVEVA SEMPRE DETTO: "DECIDERÒ IO COME ANDARMENE" IN PERFETTA SINTONIA CON L' AMICO DE ANDRÈ, SI ERA IMPEGNATO PER ANNI ALLA CONDIZIONI DI ROM E SINTI, ANDANDO DI PERSONA NEI CAMPI DELLA PERIFERIA MILANESE…