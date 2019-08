29 ago 2019 11:47

IN MORTE DI UN APICOLTORE – UN 66ENNE DI REGGIO EMILIA È MORTO PER CHOC ANAFILATTICO DOPO ESSERE STATO ATTACCATO DA UNO SCIAME D'API MENTRE ERA IN GHANA: L’UOMO SI TROVAVA IN AFRICA PER INSEGNARE ALLA GENTE DEL POSTO IL MESTIERE – LA TRAGEDIA A POCHE ORE DALLA PARTENZA: DOMANI SAREBBE DOVUTO RIENTRARE IN ITALIA E…