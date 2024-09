IN MORTE DI UN BOSS – CORTEO FUNEBRE IN POMPA MAGNA PER L’ERGASTOLANO ANGELO SALVATORE VACCA, DECEDUTO A 55 ANNI IN CARCERE PER UN TUMORE – PER LE STRADE DI RACALE, IN PROVINCIA DI LECCE, HA SFILATO UNA CARROZZA CON INTARSI D’ORO TRAINATA DA QUATTRO CAVALLI NERI, IN PIENO “STILE CASAMONICA” – TRA LE ULTIME VOLONTÀ DI VACCA C’ERA QUELLA DI UN SALUTO PER LE VIE DEL PAESE PER RICORDARE AI CONCITTADINI CHI FOSSE STATO E… – VIDEO

Una carrozza e quattro cavalli neri a trainare il feretro per le vie del paese. In pieno stile mafioso […] Sabato 24 agosto, a Racale, è andato in scena un corteo funebre del tutto inedito nella zona in ricordo dell’ergastolano Angelo Salvatore Vacca, deceduto poche ore prima a causa di un tumore ai polmoni, a 55 anni.

Tra le ultime volontà del boss ergastolano, c’era il desiderio di un ultimo saluto per le vie del paese in pompa magna per ricordare a tutti chi, Salvatore Vacca, era stato in vita. Sui social circolano video e foto del corteo: non un consueto carro funebre ma una carrozza nera con intarsi d’oro. Familiari e amici hanno percorso alcune vie del paese per sfociare in chiesa. Diversi cittadini per strada. Che hanno seguito il passaggio in rigoroso silenzio. All’arrivo nel cimitero, il percorso che portava alla cappella era adornato da petali di fiori per terra.

“Ma la mia comunità - riferisce il sindaco Antonio Salsetti - non è un paese di mafia. Io non sapevo neppure del corteo. Ma per un funerale, non possiamo impedire nulla. In comune non sono arrivate richieste di autorizzazione”.

