20 gen 2022 20:13

MORTE AL CAMPOSANTO - IN PROVINCIA DI PAVIA, UN UOMO È MORTO DOPO ESSERE CADUTO DENTRO LA BOTOLA DELLE BARE DURANTE UN FUNERALE – L’UOMO È DECEDUTO POCO ORE DOPO IL TRASPORTO ALL’OSPEDALE, PER COLPA DEI TRAUMI RIPORTATI NELL'IMPATTO – I CARABINIERI STANNO INDAGANDO PER CAPIRE COME MAI LA BOTOLA NON FOSSE SEGNALATA…