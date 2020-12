LA MORTE CORRE SUI SOCIAL - LA TERRIBILE STORIA DI UNA 14ENNE UCCISA DA UN UOMO CONOSCIUTO SU INSTAGRAM: LA RAGAZZINA ERA ANDATA A CASA SUA PER UNA FESTA, MA UNA VOLTA LÌ L’ASSASSINO HA TENTATO DI STUPRARLA PRIMA DI UCCIDERLA, BRUCIARE IL CORPO E GETTARLO IN UN CANALE – I VICINI, CHE HANNO SENTITO LE URLA, HANNO CHIAMATO LA POLIZIA, MA GLI AGENTI HANNO CREDUTO FOSSE UN SCHERZO…

Una ragazza di 14 anni è stata uccisa da un uomo conosciuto su Instagram dopo che la polizia non ha risposto alla chiamata di emergenza. Florencia Romano è stata denunciata come scomparsa dopo che non è tornata a casa lo scorso 12 dicembre, ma in questi giorni è emerso che sarebbe stata invece uccisa brutalmente senza che nessuno l'aiutasse.

La giovane aveva conosciuto Pablo Aranciba, 33 anni, su Instagram. L'uomo l'ha invitata a una festa in piscina così la ragazza è uscita da casa, a Guaymallen, in Argentina per incontrarsi con il macellaio. Lui avrebbe provato ad abusare di lei, così la 14enne si è opposta ha gridato facendo scattare un sospetto da parte di alcuni vicini che hanno chiamato la polizia.

Quando gli agenti hanno sentito cosa stava accadendo però hanno creduto fosse una bufala e hanno riattaccato senza mandare nessuna pattuglia di controllo, come riporta anche il Sun.

Dopo la scomparsa della 14enne il macellaio è stato arrestato, visto che risultava tra gli ultimi contatti con la 14enne prima della sua sparizione.

Solo dopo giorni però è stato ritrovato il cadavere della ragazza, scaricato in un canale di irrigazione in una zona remota vicino alla casa di Arancibia. Il suo corpo è stato trovato avvolto in coperte e parzialmente bruciato, in un apparente tentativo di distruggere le prove del crimine. L'uomo è finito in carcere insieme alla sua compagna e sotto inchiesta è finito anche il poliziotto che ha ricevuto la chiamata di soccorso.

