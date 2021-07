30 lug 2021 08:49

PER LA MORTE DEL MEDICO GIUSEPPE DE DONNO LA PROCURA DI MANTOVA INDAGA PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO (ANCHE SE TUTTO LASCIA PROPENDERE PER IL GESTO VOLONTARIO) - LO PNEUMOLOGO MANTOVANO, PADRE DELLA DISCUSSA TERAPIA DEL PLASMA IPERIMMUNE PER CURARE I MALATI DI COVID, NON HA LASCIATO SCRITTI PER SPIEGARE IL SUO GESTO - OGGI SARA' EFFETTUATA L'AUTOPSIA...