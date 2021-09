9 set 2021 10:12

MORTE IN MONOPATTINO - A ROMA, NEL QUARTIERE TRIESTE, SCONTRO TRA UN’AUTO E UN MONOPATTINO. AD AVERE LA PEGGIO L'UOMO A BORDO DEL MEZZO ELETTRICO, UN CITTADINO DI NAZIONALITÀ NIGERIANA DI 34 ANNI CHE È MORTO SUL COLPO. IN CORSO INDAGINI PER RICOSTRUIRE L'ESATTA DINAMICA DELL'INCIDENTE.