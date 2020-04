LA MORTE NERA - “IL CORONAVIRUS STA SEMINANDO MORTE SOPRATTUTTO TRA I NERI, COSTRETTI A CONTINUARE A LAVORARE O CHE NON HANNO ACCESSO ALL’ASSISTENZA SANITARIA'' – OPRAH WINFREY LANCIA UN APPELLO AGLI AFROAMERICANI AVVERTENDOLI DI PRENDERE SERIAMENTE IL VIRUS: “COLORO CHE HANNO MALATTIE PREGRESSE DEVONO STARE ATTENTI. I MIEI POLMONI NON SI SONO RIPRESI DA…” - VIDEO

DAGONEWS

Oprah Winfrey ha lanciato un appello agli afroamericani avvertendoli di prendere sul serio il coronavirus che “sta devastando la nostra comunità e ci sta eliminando”.

La regina della tv americana, in un’intervista alla CBS, ha sottolineato che l'epidemia di coronavirus ha avuto un impatto devastante sulle comunità di colore negli Stati Uniti, avvertendo le persone che hanno patologie pregresse devono stare particolarmente attente.

«Sta devastando la nostra comunità e coloro che hanno malattie devono stare attenti – ha aggiunto - Quindi, se stai assumendo farmaci per il diabete, se stai assumendo farmaci per l'ipertensione, se hai bisogno di un inalatore per l'asma, se hai qualche tipo di disturbo polmonare, stai attento».

Winfrey ha anche rivelato di essere stata portata al pronto soccorso a settembre a causa di una grave polmonite: «I miei polmoni non si sono ripresi del tutto quindi quando ho sentito del virus mi sono tappata a casa e qui non entra più nessuno».

L’impatto devastante del coronavirus sulla comunità afroamericana continua a farsi sentire in tutto il paese: le comunità più colpite sono quelle di Chicago, Detroit, New Orleans e Milwaukee. Dati che sono il frutto di una disuguaglianza nell'accesso all'assistenza sanitaria e di una presenza tra la comunità afroamericana di persone che sono soffrono di obesità, diabete e asma. Non solo: molti lavoratori afroamericani fanno lavori definiti essenziali. Sono autisti di autobus e dipendenti di negozi di alimentari o di farmacie che non hanno potuto rimanere a casa e sono più esplosti al virus.

