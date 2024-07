UNA MORTE "ALLUCINANTE" - ALEX MARANGON, IL 26ENNE VENEZIANO TROVATO MORTO SU UN ISOLOTTO DEL PIAVE, STAVA PARTECIPANDO A UN RADUNO MUSICAL-RELIGIOSO DOVE I PARTECIPANTI HANNO FATTO USO DI AYAHUASCA, UN POTENTE ALLUCINOGENO UTILIZZATO NEI RITI SCIAMANICI IN SUDAMERICA - LA SOSTANZA, ILLEGALE IN ITALIA, ALTERA LA PERCEZIONE DELLA REALTÀ E LO STATO D'ANIMO DI CHI LA USA - IL FILOSOFO PAOLO PECERE: "UNA CERIMONIA DI AYAHUASCA AVVIENE CON LA GUIDA DI UNO SCIAMANO. È VIETATO CHE UNO DEI MEMBRI DEL GRUPPO SI ALLONTANI DA SOLO". COME HA FATTO ALEX MARANGON…

Un decotto psichedelico naturale secondo gli sciamani che lo ricavano da una liana, una vera e propria droga secondo il ministero della Salute che, con un provvedimento per altro confermato dal Tar del Lazio, nel 2022 ha inserito l'ayahuasca nella lista delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Dunque, almeno in Italia, vietato utilizzarlo in qualsiasi tipo di raduno o di rito religioso.

Come quello a cui sabato sera, all'abbazia di Vidor, ha partecipato Alex Marangon, il giovane barista 25enne di Marcon ritrovato morto martedì su un isolotto nel Piave, a quattro chilometri di distanza dal luogo in cui — raccontano ora gli altri partecipanti al raduno musical-religioso — tutti avrebbero fatto abbondante uso di ayahuasca.

Che sia stato questo l'origine del possibile malore che potrebbe aver portato alla morte di Marangon lo dirà nelle prossime settimane l'autopsia disposta dalla Procura di Treviso ma — dice un investigatore della Direzione centrale antidroga (Dcsa) che si occupa del contrasto agli stupefacenti — «la verità è che oggi moltissimi ragazzi sottovalutano gli effetti delle sostanze allucinogene che modificano la percezione della realtà». […] Lo ritroviamo nel glossario delle sostanze psicotrope della Dcsa da più di dieci anni ma di certo non si può dire che in Italia sia molto diffusa.

[…] «Mi sono interessato dell'uso della ayahuasca andando in Amazzonia nelle comunità indigene dove viene utilizzata e preparata la sostanza, a base di liana e di una foglia» spiega il filosofo e viaggiatore Paolo Pecere, esperto di saperi ecologici e autore del recente libro "Il senso della Terra", edito da Sellerio.

«Sono piante considerate sacre, usate come medicinali per curare mali fisici e psicologici». La ayahuasca viene somministrata in queste culture fin da bambini dallo sciamano che ne conosce gli effetti e sa chi e come la può prendere. «È una pianta forte che può causare vomito ed enfatizza le emozioni, contribuisce a rompere dei blocchi emotivi e viene utilizzata anche per approfondire delle sfere di conoscenza — spiega Pecere —. Ovviamente bisogna saperla utilizzare perché può avere effetti benefici, ma anche negativi». […]

«Una cerimonia di ayahuasca avviene in una comunità che la condivide e guidata dallo sciamano. Bisogna farle con cura, intervistando ogni partecipante per assicurarsi del suo stato di salute fisico ed emotivo, altrimenti si rischia che la persona venga sopraffatta dallo stato d'animo e abbia uno scompenso emotivo», aggiunge Pecere. Vietato, ad esempio, consentire che uno dei membri del gruppo si allontani da solo, come sembra abbia fatto invece Alex Marangon. […]

