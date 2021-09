6 set 2021 18:03

MORTE SUL RING - UNA PUGILE DI 18 ANNI, JEANETTE ZACARIAS ZAPATA, E' MORTA PER LE FERITE RIPORTATE DURANTE IL SUO INCONTRO DI PUGILATO CON MARIE-PIER HOULE - LE DUE SI ERANO AFFRONTATE SABATO SERA ALLO STADIO IGA, IN CANADA: DOPO UNA SERIE DI POTENTI PUGNI, CHIUSI DA UN SONORO MONTANTE, ZAPATA E' APPARSA STORDITA, TANTO CHE NON E' RIUSCITA A TORNARE NEL SUO ANGOLO - IL COMPAGNO E ALLENATORE HA CHIAMATO ALLORA I SOCCORSI E...