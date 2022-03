LA MORTE TI FA VERDE - SE NON VOLETE FARVI SEPPELLIRE E NEANCHE CREMARE, C'E' UNA TERZA OPZIONE CHE STA PRENDENDO PIEDE IN AMERICA: IL COMPOSTAGGIO UMANO - IL PROCESSO DURA QUATTRO SETTIMANE ALLA FINE DELLE QUALI IL VOSTRO CORPO SARA' STATO TRASFORMATO IN FERTILIZZANTE - IL COSTO E' DI 6.000 EURO MA LA SCELTA VI PERMETTERA' DI RISPARMIARE UNA TONNELLATA DI CO2 - LA STORIA DI JENNIFER E BOB

Quando moriamo, ci troviamo di fronte a due strade attraverso le quali possiamo lasciare il regno terreno: la sepoltura o la cremazione.

Ma cosa accadrebbe se ci fosse un altro modo, uno che fosse migliore per l'ambiente e ci restituisse, almeno in parte, i nostri? È qui che entra in gioco il compostaggio umano, una nuova tendenza che nel giro di qualche settimana trasforma i cadaveri in terreno.

Recompose, con sede a Washington, è stata la prima azienda al mondo a offrire quest’opportunità quando ha aperto i battenti nel dicembre 2020. Jennifer Bliss, tra le prime clienti della società, ha raccontato di aver scelto il servizio per suo marito, morto dopo una battaglia di otto anni contro il cancro.

La donna ha spiegato che il marito aveva un legame speciale con il pianeta.

«Quando abbiamo raccolto il suo compost e ho toccato il terreno che era rimasto di lui, mi ha pervaso un profondo senso di pace», ha detto Jenifer, 57 anni. «Sono passati tre mesi dalla sua morte, mi mancava moltissimo e toccare il suolo che era stato il suo corpo terreno mi ha fatto sentire come se tutto andasse bene».

Jenifer ha incontrato suo marito grazie suo nipote, che era uno dei suoi allievi. Sono stati insieme per 15 anni. Bob è stato un pioniere nel campo dell'agricoltura biologica, di cui era stato un convinto sostenitore dagli anni '70.

Verso la fine della sua vita, la coppia ha discusso di come gli sarebbe piaciuto essere sepolto e si è concentrata al compostaggio. Sembrava la soluzione perfetta dopo aver passato anni a spingere il compost come alternativa ecologica ai fertilizzanti chimici.

«Bob era un feroce sostenitore della Terra e voleva lasciare il minimo impatto quando è morto», ha detto Jenifer. «Era appassionato di ciò in cui credeva e sapeva che avrebbe aperto la strada ad altre persone interessate al compostaggio umano».

Jenifer ha contattato Recompose, che ha una struttura nel Kent, Washington, dove i resti delle persone vengono delicatamente convertiti in terra. Il processo, soprannominato "ricomposizione", si propone come alternativa alla tradizionale sepoltura o cremazione.

Una volta collocati all'interno di tubi d'acciaio lunghi 3 metri e ricoperti di trucioli di legno, i corpi possono essere decomposti e trasformati in un metro cubo di terreno – equivalente a poche carriole – in appena quattro settimane.

I resti vengono mantenuti fino a 55 °C e ruotati regolarmente durante il processo per garantire che tutto, comprese le ossa, sia scomposto.

Il composto nutriente risultante viene quindi restituito alla famiglia per farne ciò che vuole. «Abbiamo visto che circa la metà delle famiglie vuole portare a casa tutto il terreno», ha detto Anna Swenson, Outreach Manager di Recompose.

Il resto viene donato a un partner per la conservazione e così contribuisce agli sforzi di restauro della foresta di Bells Mountain nello stato di Washington. «Scientificamente parlando, è compost e può essere utilizzato come qualsiasi compost che compreresti in un negozio», ha detto Anna.

L'intero processo costa 7.000 dollari (6.300 euro) permette di far risparmiare circa una tonnellata di CO2 a persona, equivalente a 40 bombole di propano.

È una delle numerose opzioni di "assistenza alla morte" presentate come alternative più ecologiche alle cremazioni e alle sepolture, che richiedono un grande contributo di emissioni di carbonio.

Dopo la sua morte nel dicembre 2020, Jenifer ha guidato un intero rimorchio del suolo di Bob da Washington fino alla loro fattoria vicino a Nevada City.

«Dato che mio marito aveva così tanti fan e seguaci nel movimento dell'agricoltura biologica, ho deciso di andare a prendere tutto il terreno», ha detto. «Molte persone hanno avuto un piccolo pezzo di lui». Ciò che è rimasto è stato sparso intorno a un gruppo di meli nella proprietà della coppia.

Il compostaggio umano è stato legalizzato a Washington nel 2019, mentre il Colorado e l'Oregon hanno emanato una legislazione simile.

Recompose afferma di aver lavorato con più di 100 famiglie. Altre aziende di compostaggio umano sono nate altrove. I quattro figli del 69enne, tutti nati da un precedente matrimonio, hanno pensato che fosse l'addio perfetto. «Sapevano che era un pioniere e che avrebbe fatto cose insolite», ha detto Jenifer. «Era la scelta perfetta per lui».

«A mio marito non importava cosa pensasse la gente di lui. Indossava sempre pantaloncini corti. Indossava una maglietta tie-dye. Si è fatto crescere i dreadlocks».

Jenifer è CEO del Felix Gillet Institute, un'organizzazione no-profit per la conservazione della fauna selvatica che ha fondato con Bob nel 2003.