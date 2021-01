MORTE A VENEZIA (E NON SOLO) – IL COVID HA DATO UNA MAZZATA AL TURISMO, TANTO CHE ALCUNE METE PRESE D’ASSALTO DAI VACANZIERI LOW COST STANNO PENSANDO DI TRASFORMARSI IN DESTINAZIONI ESCLUSIVE. MA QUANTO È SOSTENIBILE? SE LA THAILANDIA STA RIMODULANDO IL SUO MODELLO DI BUSINESS PENSANDO DI SCARICARE I COSTI SUI TURISTI, C’È CHI SA CHE LA PROPRIA ESISTENZA DIPENDE DAI SOLDONI DELLA MASSA…

DAGONEWS

barcellona

La pandemia di coronavirus ha costretto famose destinazioni turistiche a mettere in discussione il proprio modello di business. Città che vivevano di turismo si ritrovano con l’acqua alla gola da quando il Covid ha praticamente azzerato la possibilità di fare una vacanza.

La natura ha rapidamente sostituito orde di visitatori in siti come il Machu Picchu in Perù, dove sono stati avvistati gli orsi andini.E in Thailandia, che ha registrato un calo degli arrivi di oltre l'83%, la fauna marina ne ha giovato con il ritorno di dugonghi, tartarughe e squali balena.

venezia 3

Il governo thailandese ha deciso di chiudere più di 150 parchi nazionali per una media di tre mesi all'anno e di limitare l'accesso in modo che la vita animale e vegetale possa prosperare. «D'ora in poi, vogliamo un turismo di qualità, non vogliamo un afflusso di turisti di massa nei nostri parchi nazionali» ha detto Varawut Silpa-archa, ministro delle risorse naturali e dell'ambiente. Se la tendenza sarà questa i turisti si ritroveranno a dover pagare un prezzo più alto per diverse destinazioni.

machu picchu

Educare i viaggiatori

Jean-Francois Rial, capo dell'agenzia di viaggi Voyageurs du Monde, pensa che questo periodo possa aiutare a ripensare l’idea di turismo, "educando i visitatori" a cercare siti meno conosciuti e a viaggiare non il alta stagione.

«La pandemia potrebbe rivelarsi un'opportunità per passare a un turismo più responsabile - ha affermato Damien Chaney, professore di marketing presso la scuola di economia francese EM Normandie - Affinché emergano soluzioni radicali, generalmente ci vuole uno shock esterno, come il Covid-19».

dubrovnik

La dipendenza dal turismo

Ma per quanti questo modello è veramente sostenibile? Per molti il turismo è un grande business, spesso vitale.

In Tunisia, dove il turismo rappresenta il 14 per cento del prodotto interno lordo, il numero di visitatori dell'isola di Djerba è precipitato dell'80 per cento.

«Tutti gli indicatori lampeggiano in rosso» ha detto Hichem Mehouachi, l'assessore al turismo della regione. A Barcellona, in Spagna, la maggior parte dei ristoranti vicino all'iconica basilica della Sagrada Familia o lungo Las Ramblas hanno chiuso o stanno lottando per sbarcare il lunario senza turisti.

las ramblas

«Il turismo ha cacciato i residenti e ora che i turisti se ne sono andati, non c'è più niente? ha detto Marti Cuso, che ha condotto una campagna contro i turisti che invadono il centro città. Pablo Diaz, professore di economia all'Università aperta della Catalogna, ha aggiunto: « Il Covid ha dimostrato che la dipendenza dal turismo trasforma alcune aree in un deserto».

venezia 1

Guido Moltedo, fondatore del sito di notizie italiano Ytali, ha lanciato una petizione chiedendo ai musei di Venezia di riaprire: «La città è in ginocchio. Ogni piccolo bar qui guadagna 3.000 euro al giorno, la città è dipendente dal turismo».

Ma Venezia, come altre mete turistiche, farebbe fatica a fare a meno della principale fonte di reddito per circa il 65 per cento dei suoi abitanti.

venezia 2

«È vero che il turismo di massa a volte è un problema a Venezia, ma non averlo è anche peggio» ha detto Claudio Scarpa, responsabile dell'associazione alberghiera locale.

Diaz è preoccupato che le cose torneranno a come erano prima in Catalogna una volta che le restrizioni sanitarie non ci saranno più: «Anche in città come Barcellona, dove c'erano troppi turisti e un forte movimento contro di loro, ora ci mancano».

taj mahal

Jean-Pierre Mas, capo della società francese Entreprises du Voyage, ha concluso che Covid-19 provocherà probabilmente "una maggiore consapevolezza" dei danni causati dal turismo di massa, ma "non una rivoluzione".