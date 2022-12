30 dic 2022 17:07

È MORTO A 100 ANNI IL FOTOGRAFO ITALO-AMERICANO TONY VACCARO - ORIGINARIO DI CAMPOBASSO, HA VISSUTO PER DECENNI A NEW YORK - VACCARO È DIVENTATO FAMOSO PER AVER RACCONTATO CON I SUOI SCATTI LA SECONDA GUERRA MONDIALE E GLI ANNI SUCCESSIVI, PRIMA DI DEDICARSI ALLA MODA E A FOTOGRAFARE ALCUNI DEI PIÙ IMPORTANTI PERSONAGGI DEL MONDO DEL CINEMA, DELL'ARTE E DELLA POLITICA…