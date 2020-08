È MORTO A 103 ANNI ARNOLD SPIELBERG, IL PADRE DEL REGISTA STEVEN. IL FILM MAKER E LE SUE TRE SORELLE HANNO RICORDATO COME IL PADRE HA INSEGNATO LORO AD “AMARE LA RICERCA, ALLARGARE LA LORO MENTE, TENERE I PIEDI PER TERRA, MA RAGGIUNGERE LE STELLE E GUARDARE IN ALTO” – ARNOLD ERA INGEGNERE CON L'INDOLE DELL'INVENTORE SIN DA BAMBINO. IL REGISTA DICEVA: “QUANDO VEDO UNA PLAYSTATION, QUANDO GUARDO UN TELEFONO CELLULARE GUARDO MIO PADRE E…”

Arnold Spielberg, il padre del regista Steven Spielberg, è morto martedì per cause naturali, all'età di 103 anni. Ne dà notizia Variety. Il figlio regista era al suo fianco la notte della sua morte. Del padre Arnold, che era un ingegnere alla General Electric con l'indole dell'inventore sin da bambino, Spielberg ha detto: «Quando vedo una PlayStation, quando guardo un telefono cellulare - dalla calcolatrice più piccola a un iPad - guardo mio padre e dico: “Mio padre e un team di geni hanno iniziato tutto questo”».

Oltre a Steven, Arnold lascia tre figlie, Anne, Nancy e Sue. In una dichiarazione congiunta, i figli di Spielberg hanno detto che il padre ha insegnato loro ad «amare la ricerca, allargare la loro mente, tenere i piedi per terra, ma raggiungere le stelle e guardare in alto».

Arnold Spielberg era nato il 6 febbraio 1917 a Cincinnati, Ohio, e presto aveva sviluppato una passione per l'apprendimento e l'innovazione. All'età di 6 anni, ha trasformato la soffitta della sua famiglia in un laboratorio improvvisato per sperimentare invenzioni elettriche in cui coinvolgeva gli amici di infanzia. A 12 anni aveva ottenuto la sua prima radioamatoriale, con cui ha iniziato a coltivare una passione durata tutta la vita, quella di condividere storie con estranei via etere. Così era nato l'amore per la narrazione che ha trasmesso ai suoi figli.

«È entrato in contatto con tantissimi estranei e questa fiducia è qualcosa che ha portato anche nella vita reale, facendo spesso amicizia con persone in fila da Starbucks o seduti al tavolo accanto a lui», ha detto sua figlia Sue.

Nel dicembre del 1941, Spielberg si arruolò come sergente nell'esercito, continuando a lavorare come operatore radio e capo delle comunicazioni per il 490th Bomb Squadron. Quando Spielberg tornò dalla guerra nel 1945, sposò Leah Posner, che era una talentuosa concertista, e dalla loro unione l'anno successivo nacque Steven. Dopo la guerra, Spielberg è tornato a studiare e si è laureato in ingegneria elettrica presso l'Università di Cincinnati.

Dopo la laurea nel 1949, ottenne un lavoro presso la Rca di Camden, nel New Jersey. Lì lavorò al primo computer commerciale e aziendale della Rca. Fu uno dei pionieri dell'informatica. Nel 1956, entrò in General Electric e contribuì a progettare la serie GE-200 di computer mainframe.

La carriera di Spielberg nell'elettronica lo ha portato a lavorare anche per Electronic Arrays, Sds, Burroughs e Ibm, portandolo in giro per il mondo. Ha anche vinto il Computer Pioneer Award dell'Institute of Electrical and Electronics Engineer. Infine, nel 2012, Spielberg è stato riconosciuto dallo Shoah Foundation Institute della University of Southern California per la sua promozione dell'umanità attraverso la tecnologia e la sua catalogazione e organizzazione di testimonianze dell'Olocausto.

