È MORTO A 53 ANNI MORGAN SPURLOCK, IL REGISTA FAMOSO PER IL DOCUMENTARIO "SUPER SIZE ME", NEL QUALE MOSTRAVA LE CONSEGUENZE FISICHE E PSICOLOGICHE DERIVATE DAL MANGIARE TUTTI I GIORNI PER UN MESE DA MCDONALD'S - IL CINEASTA, CANDIDATO ALL'OSCAR NEL 2024, ERA MALATO DI CANCRO DA TEMPO… - VIDEO

(ANSA) - Morgan Spurlock, il documentarista candidato agli Oscar per Super Size Me, è morto di cancro a 53 anni. Nel film del 2004 che lo aveva reso famoso, Spurlock aveva documentato le conseguenze fisiche e psicologiche derivate dall'essersi nutrito tutti i giorni per un mese da McDonald's. La famiglia del cineasta, che a causa di quell'esperimento aveva gravemente messo a repentaglio la salute, ha confermato la morte: "È un giorno triste. Devo dire addio a mio fratello Morgan", ha detto Craig Spurlock che del documentarista era stato frequente collaboratore.

