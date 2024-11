È MORTO A 86 ANNI SHALOM NAGAR, IL BOIA DI ADOLF EICHMANN – DOPO L’ARRESTO DEL GERARCA NAZISTA, TEORICO DELLA SOLUZIONE FINALE E IDEATORE DELLE CAMERE A GAS NEI LAGER, DIVENNE UNA DELLE GUARDIE CHE DOVEVANO SORVEGLIARLO, E AVEVA IL RUOLO DI ASSAGGIATORE. POI LA SENTENZA E L’ESTRAZIONE A SORTE SU CHI DOVEVA ESSERE IL BOIA (SHALOM ERA CONTRARIO ALL'ESECUZIONE): “MI TREMAVANO LE MANI E…”

Shalom Nagar è morto a 86 anni. Nel 2004 svelò per la prima volta di essere stato il boia di Adolf Eichmann, l’uomo simbolo della “soluzione finale”, il burocrate della Shoah che aveva ispirato la celebre riflessione di Hannah Arendt sulla “banalità del male”. Per oltre quarant’anni, Nagar aveva taciuto su quel fatidico giorno del 1962 quando aveva azionato la leva della forca che soffocò il gerarca nazista.

Gli tremavano le mani, raccontò, e negli ultimi istanti con Eichmann lo fissò “dritto negli occhi, come sempre”. Dopo l’esecuzione, l’identità di Nagar era rimasta nascosta per decenni per tutelarlo da vendette e ritorsioni. Ma di quei momenti, Nagar conservò un ricordo agghiacciante. Quando il cappio fu sciolto, si mise sotto al cadavere del gerarca, che cadde in avanti perché la corda si era spezzata. “L’aria ancora bloccata nei polmoni fiottò improvvisamente verso l’alto, mescolata al sangue, che ricadde sul mio volto”. Quella scena perseguitò il soldato israeliano per anni. Andò in pensione anticipatamente, divenne rabbino e si dedicò allo studio della Torah.

[…] Quando Eichmann era stato arrestato, era diventato una delle sue 22 guardie. Tra i suoi compiti, quello di assaggiatore. “Se non fossi morto dopo due minuti - raccontò - l’ufficiale di turno avrebbe lasciato il piatto nella sua cella”.

Dopo la sentenza, tra le guardie venne estratto a sorte il boia del gerarca: nessuno volle farlo volontariamente. Toccò a Nagar, che rivelò come Eichmann avesse rifiutato la benda per gli occhi e chiesto solo un bicchiere di vino, come ultimo pasto.

