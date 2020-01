È MORTO ALL'IMPROVVISO IL PROF. PIETRO MIGLIACCIO, UNO DEI PIÙ IMPORTANTI DIETOLOGI D'ITALIA, PRESIDENTE EMERITO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE. È STATO UNO DEI PRIMI A PARLARE DI CORRETTA ALIMENTAZIONE IN TV

Biografia di Pietro Migliaccio da www.migliaccionutrizione.it

pietro migliaccio 4

Il Prof. PIETRO A. MIGLIACCIO è nato a Catanzaro. Laureato a Roma presso l’Università La Sapienza in Medicina e Chirurgia. Libero Docente in Scienza dell’Alimentazione e Specialista in Gastroenterologia; esperto in Auxologia.

Da anni svolge a Roma la professione di Nutrizionista e Dietologo Clinico e attività didattica presso varie Università italiane partecipando a conferenze e seminari.

Per oltre 25 anni è stato ricercatore dell’Istituto Nazionale della Nutrizione, attuale INRAN – Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, attuale CRA.NUT, con il quale continua a collaborare per le attività di Educazione Alimentare e di Ricerca.

pietro migliaccio 2

È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito biochimico e nutrizionale; collabora attivamente con la stampa e con numerose testate radiotelevisive per la divulgazione di temi riguardanti gli alimenti, la nutrizione e la salute.

pietro migliaccio 3

Nominato all’unanimità Presidente della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione (S.I.S.A) il 12 marzo 2010; in qualità di Presidente della S.I.S.A. ha promosso e coordinato tutte le attività scientifiche, educative e di ricerca della Società ed attualmente riveste la carica di Presidente Onorario. Componente del Consiglio Direttivo della FeSIN (Federazione delle Società Italiane di Nutrizione).

maria teresa e pietro migliaccio foto di bacco pietro migliaccio

Dal 21 settembre 2009 ha una rubrica di nutrizione bisettimanale all’interno del programma “ I fatti vostri” in onda su Rai Due di circa 12 minuti. Autore del Manuale di Nutrizione Umana tra presente e futuro giunto alla sua XIV edizione – gennaio 2014 Fefè Editore. Per molti anni è stato membro del Consiglio Direttivo della FIMMG.

pietro migliaccio 1

In 30 Novembre 2017 riceve il premio internazionale “Foyer” conferito ogni anno nella città di Roma a personalità della Cultura, dell’Arte e della Scienza che con il loro impegno costante hanno contribuito al progresso della società.