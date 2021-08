26 ago 2021 16:50

È MORTO PER LE COMPLICAZIONI DEL COVID ENZO BIANCHI, IL 45ENNE RIMASTO BLOCCATO IN INDIA DOPO AVER ADOTTATO UNA BIMBA: ALL’IMBARCO LA MOGLIE È RISULTATA POSITIVA E LA FAMIGLIA È RIMASTA NEL PAESE PER 10 GIORNI PRIMA DI ESSERE RIPORTATA IN ITALIA CON UN VOLO SANITARIO – UNA VOLTA A CASA ANCHE GALLI È RISULTATO POSITIVO ED È STATO RICOVERATO: TRE MESI E MEZZO ATTACCATO ALL’OSSIGENO PER COMPLICAZIONI AI POLMONI E AL CUORE. AI PRIMI DI AGOSTO UNO SHOCK SETTICO: DA ALLORA ERA IN DIALISI PER IL MALFUNZIONAMENTO DI UN RENE, MA…