24 feb 2021 19:58

MORTO UN DOTTORE SE NE FA UN ALTRO - IL PAPA HA UN NUOVO MEDICO PERSONALE: È ROBERTO BERNABEI, NATO A FIRENZE NEL '52, SPECIALIZZATO IN MALATTIE INTERNE E GERIATRIA - SUL COVID DICEVA: "PER MORIRE DEVI AVERE PIÙ DI 80 ANNI E UN COCKTAIL DI MALATTIE ASSOCIATE". MA IL SUO PREDECESSORE AL VATICANO, FABRIZIO SOCCORSO, È DECEDUTO PROPRIO PER IL VIRUS E NON NE AVEVA ANCORA 79... - VIDEO