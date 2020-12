5 dic 2020 18:10

È MORTO ENRICO NICOLETTI, IL CASSIERE DELLA BANDA DELLA MAGLIANA – RESO NOTO DAL PERSONAGGIO DEL “SECCO” IN “ROMANZO CRIMINALE”, AVEVA 84 ANNI E NEGLI ANNI OTTANTA-NOVANTA ERA STATO “IL COLLETTORE DI PIÙ MONDI CRIMINALI, CON COLLEGAMENTI INDUBBI CON LA POLITICA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” – IN UN’INTERVISTA A PINO SCACCIA NEL 2011 AVEVA DETTO: “ADESSO NON SONO RICCO, VIVO CON QUELLO CHE MI DÀ…”