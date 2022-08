È MORTO HULK! - VALDIR SEGATO, LO SVALVOLATO BODYBUILDER BRASILIANO CHE SI INIETTAVA OLIO PER GONFIARE I MUSCOLI, È MORTO A 55 ANNI: PER POMPARE BICIPITI, PETTORALI E I MUSCOLI DELLA SCHIENA FACEVA PUNTURE DI SYNTHOL, FOTTENDOSENE DEI MEDICI CHE LO AVEVANO AVVERTITO DEL RISCHIO ICTUS E AMPUTAZIONE DEGLI ARTI – IL RACCONTO DI UN VICINO: “È VENUTO A BUSSARE DICENDO CHE STAVA MORENDO E CHE GLI MANCAVA L’ARIA…” - VIDEO

valdir segato 9

Valdir Segato, bodybuilder brasiliano conosciuto perché si iniettava olio per gonfiare i muscoli, è morto a 55 anni: era diventato una star di Tik Tok con 1.6 milioni di follower che seguivano i suoi video.

Nonostante il rischio di ictus, amputazione degli arti e infezioni erano anni che continuava a iniettarsi synthol per pompare bicipiti, pettorali e i muscoli della schiena.

Segato, originario di San Paolo, in precedenza aveva detto di essere stato ispirato dal fisico di Arnold Schwarzenegger e da personaggi di fantasia come Hulk, e aveva parlato di come fosse orgoglioso di essere conosciuto per le strade come "il mostro".

valdir segato 6

Il vicino Moisés da Conceição da Silva ha raccontato che il bodybuilder aveva affittato una proprietà costruita sul retro della casa della sua famiglia a Ribeirao Preto, nel sud-est del Brasile. Nel giorno della morte si è precipitato da loro perché si sentiva male e gli mancava il respiro: «Erano circa le 6 del mattino. È venuto strisciando e ha bussato alla finestra di mia madre. Quando lei si è svegliata, lui ha detto "aiutami, aiutami. Sto morendo».

valdir segato 5

Segato è stato portato al North Emergency Care Unit (UPA), ma non è stato possibile salvarlo. Il fratello di Moisés, Jadson da Conceição, ha detto a "O Globo" che non era la prima volta che Segato doveva essere portato d'urgenza in ospedale per mancanza di respiro. La prima volta erano riusciti a salvarlo. Ma questa volta non c’è stato nulla da fare.

