È MORTO JACK BURNS, IL BABY PRODIGIO DEL BALLETTO SCOZZESE: AVEVA 14 ANNI ED È STATO TROVATO SENZA VITA NELLA SUA CASA, MA NON SI SANNO ANCORA LE CAUSE DEL DECESSO – SOPRANNOMINATO IL NUOVO “BILLY ELLIOT”, ERA RIUSCITO AD ENTRARE NELL PRESTIGIOSA “ELITE ACADEMY OF DANCE” A SOLI 0 ANNI, POI… – VIDEO

Da “il Giornale”

jack burns 3

Aveva soltanto 14 anni ma era già una star affermata. Tanto che lo avevano ribattezzato il nuovo Billy Elliot. Poi la notizia choc giunta come oramai avviene nella maggioranza dei casi attraverso i social: Jack Burns piccola grande stella del balletto è morto domenica 1 dicembre.

la casa dove jack burns viveva con la sua famigliaa. greenock

Un lungo post sulla pagina Facebook della Elite Academy of Dance, la prestigiosa accademia di danza di Glasgow, in Scozia, dove Burns era riuscito a entrare a soli nove anni. «Tragicamente abbiamo perso il nostro amatissimo studente Jack, che è stato fonte d' ispirazione per tutti in Elite e ha toccato l' anima di tutti coloro che hanno avuto il piacere di ballare e lavorare con lui qui dal 2012.

jack burns 1

Noi e tutta la famiglia e gli amici di Jack siamo completamente distrutti e senza parole». Il corpo è stato trovato nella sua casa di Greenock, in Scozia. Ignote al momento le cause del decesso. Il ragazzo aveva lavorato nella serie Outlander e in molte produzioni della Bbc.

messaggi di cordoglio per la morte di jack burns su facebook jack burns elite academy of dance a greenock elite academy of dance a greenock 1 fiori per jack burns alla elite academy of dance messaggi di cordoglio per la morte di jack burns su facebook 1 messaggi di cordoglio per la morte di jack burns su facebook 3 la st. columba's school, frequentata da jack burns jack burns 2