11 set 2020 10:06

È MORTO LO “PSICONANO”. NO, NON QUELLO CHE PENSATE VOI E CHE GRILLO HA RIBATTEZZATO COSÌ. MA STEVIE LEE, WRESTLER CONOSCIUTO CON IL NOME DI “PUPPET THE PSYCHO DWARF”, FAMOSO ANCHE PER AVER PARTECIPATO ALLA SERIE “JACKASS” – AVEVA 54 ANNI E LA FAMIGLIA HA FATTO UN CROWDFUNDING PER COPRIRE LE SPESE DEL FUNERALE – NON SI SA LA CAUSA DELLA MORTE CHE COMUNQUE ERA “INASPETTATA”

stevie lee lo psico nano 3 DAGONEWS Il mondo del wrestling è in lutto per la morte di Stevie Lee, conosciuto sul ring come Puppet the Psycho Dwarf, alias lo “Psiconano” e noto anche per la sua partecipazione alla serie “Jackass”. Lee è morto mercoledì a soli 54 anni, lo ha rivelato dalla sua famiglia in una pagina GoFundMe creata appositamente per coprire le sue spese funebri. Anche se la famiglia non ha rivelato la causa della morte, hanno detto che Lee "è morto inaspettatamente". "Era amato da molti e ha molti amici di famiglia, fan che lo adoravano, ma c’è solo suo fratello Jim che può occuparsi delle esequie", si legge nella pagina introduttiva di GoFundMe, creata da Jacob Colyer. stevie lee lo psico nano1 «Ha bisogno del nostro aiuto per dargli un'ultima chiamata alla ribalta. Per favore, dona quello che puoi, condividi i suoi ricordi con tutti e condividi questa raccolta fondi per dare a Psycho Dwarf il miglior luogo di riposo possibile ", si legge nella pagina web. La campagna di raccolta fondi ha fissato un obiettivo di $ 5.000 stevie lee lo psico nano 7 stevie lee lo psico nano 6 stevie lee lo psico nano 5 stevie lee lo psico nano 4 stevie lee lo psico nano in jackass