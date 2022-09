29 set 2022 08:26

È MORTO A LOS ANGELES, ALL'ETÀ DI 59 ANNI, IL RAPPER AMERICANO COOLIO, FAMOSO PER IL SUO SUCCESSO “GANGSTA'S PARADISE” DEL 1995 - E’ STATO TROVATO SENZA VITA NEL BAGNO DI CASA MA IL SUO MANAGER NON HA RESO NOTE LE CAUSE DEL DECESSO - LA SUA CANZONE, CHE E’ STATA COLONNA SONORA DEL FILM “PENSIERI PERICOLOSI”, HA VENDUTO MILIONI DI COPIE IN TUTTO IL MONDO RAGGIUNGENDO LA VETTA DELLE CLASSIFICHE POP IN 16 PAESI E DIVENTANDO IL BRANO NUMERO UNO DI BILLBOARD NEL 1995…