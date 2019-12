È MORTO MASSIMO PREZIOSI, PADRE DELL’ATTORE ALESSANDRO – ERA STATO ELETTO SINDACO DI AVELLINO NEL 1975 A 33 ANNI E AVEVA LASCIATO LA POLITICA PER DEDICARSI ALL’ATTIVITÀ DI AVVOCATO – NEL 1996 SI CANDIDÒ AL SENATO E NEL SUO STUDIO SI SONO FORMATI I TRE FIGLI, TRA CUI ALESSANDRO CHE PERÒ POI SCELSE LA CARRIERA DI ATTORE

È morto a 77 anni, dopo una lunga malattia, Massimo Preziosi, avvocato, ex sindaco di Avellino e padre dell’attore Alessandro Preziosi. Preziosi era stato sindaco di Avellino nel 1975, a soli 33 anni, carica che aveva ricoperto anche il padre, Olindo, anche lui noto penalista, anche lui primo cittadino del capoluogo irpino dopo la fine della guerra. Aveva lasciato poi la politica per dedicarsi all’attività forense fino a quando non decise di candidarsi al Senato nel collegio che vide l’elezione di Nicola Mancino nel 1996. Tredici anni dopo, nel 2009, si candidò nuovamente per la carica di primo cittadino ad Avellino, ma non rivinse.

Anche Alessandro tentò la carriera di avvocato

Nello suo studio di Preziosi si sono formati i i tre figli Olindo, Valerio. E Alessandro. Il quale però, dopo la laurea in Giurisprudenza ha scelto invece la carriera di attore, diventando protagonista al cinema e in televisione. I funerali di Massimo Preziosi si terranno giovedì 12 dicembre, alle 10,30, nella chiesa del Rosario in via Matteotti, ad Avellino.

