È MORTO IL POMERANIA CHE A HONG KONG ERA STATO SOTTOPOSTO AI TEST PER IL CORONAVIRUS ED ERA RISULTATO POSITIVO: È MORTO DUE GIORNI DOPO LA FINE DELLA QUARANTENA, MA LE CAUSE DEL DECESSO NON SONO STATE ACCERTATE PERCHÉ LA PADRONA SI È RIFIUTATA DI DARE IL CONSENSO PER L'AUTOPSIA – IL CANE AVEVA 17 ANNI E… - VIDEO

Da "www.leggo.it"

cane coronavirus hong kong

E' morto il cane che a Hong Kong era stato sottoposto ai test per il coronavirus diventando così famoso in tutto il mondo. Il decesso è avvenuto lunedì, due giorni dopo la fine della sua quarantena iniziata il 26 febbraio in un centro della città.

La notizia è stata resa pubblicata dal Dipartimento per l'Agricoltura, la Pesca e la Conservazione dell'ex colonia britannica (Afcd), che ha precisato che non sono state accertate le cause del decesso poiché la proprietaria non ha dato il consenso per l'autopsia.

cane coronavirus 8

Il cane, ha scritto il South China Morning Post, era un volpino di Pomerania di 17 anni. E fonti mediche hanno chiarito al giornale che molto probabilmente il cane non è morto di coronavirus.

Il cane, anziano e risultato più volte "debolmente positivo" al coronavirus, era stato "liberato" sabato dalla sua quarantena dopo che erano risultati negativi gli ultimi test effettuati il 12 e il 13 marzo. Nel frattempo è guarita la sua padrona, una 60enne ricoverata il 25 febbraio e dimessa l'8 marzo.

cane coronavirus 7

"Il cane non aveva sviluppato alcun nuovo sintomo - hanno detto le fonti mediche interpellate dal South China Morning Post - E' molto improbabile che il virus abbia contribuito alla morte del cane". Gli esperti continuano a sottolineare come non esistano prove di trasmissione dell'infezione dall'animale all'uomo. A difesa dei quattro zampe si moltiplicano gli appelli contro l'abbandono.

cane coronavirus 5 cane coronavirus cane coronavirus 10 cane coronavirus 1 cane coronavirus 11 cane coronavirus 3 cane coronavirus 9 cane coronavirus 2 cane coronavirus 4 cane coronavirus 6