È MORTO L’UOMO DAL POLMONE D’ACCIAIO - PAUL ALEXANDER, L’UOMO CHE HA VISSUTO PER 70 ANNI IN UN POLMONE D’ACCIAIO DOPO AVER CONTRATTO LA POLIOMIELITE DA BAMBINO, È DECEDUTO A 78 ANNI NELLA SUA CASA DI DALLAS - POCHE SETTIMANE FA ERA STATO PORTATO D’URGENZA AL PRONTO SOCCORSO E RICOVERATO IN OSPEDALE DOPO AVER CONTRATTO IL COVID - NEGLI ANNI PAUL HA FREQUENTATO L’UNIVERSITÀ, È DIVENTATO AVVOCATO E…

È morto a Dallas, negli Stati Uniti, dove era nato 78 anni fa, Paul Alexander, un uomo che, dopo essere sopravvissuto a un'epidemia di poliomielite da bambino, che lo aveva reso paralizzato a vita, ha vissuto per oltre 70 anni, dal 1952 al 2024, in un "polmone d'acciaio". Come riporta Cbs News, alcune settimane fa, Alexander era stato portato d'urgenza al pronto soccorso e ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid. Era stato poi dimesso dall'ospedale.

Durante la sua vita, Paul, conosciuto come "l'uomo dal polmone d'acciaio", ha frequentato l'università ed è diventato un avvocato. Nel 2020, Alexander, famoso in tutto il mondo, ha pubblicato il suo libro di memorie, "Three Minutes for a Dog". Negli ultimi anni, l'uomo viveva in un piccolo monolocale privo di finestre, come ricorda una petizione sul sito GoFundMe lanciata per sostenere le sue spese sanitarie: "È stato sfruttato da persone che avrebbero dovuto curare i suoi interessi. Questi furti, uniti al costo elevato dell'assistenza sanitaria, hanno lasciato a Paul pochi soldi per sopravvivere".

[…] L'annuncio della morte è stato dato proprio sul sito della petizione, dove si legge anche una dichiarazione del fratello dell'uomo: "Sono molto grato a tutti coloro che hanno donato per la raccolta fondi di mio fratello. Gli ha permesso di vivere i suoi ultimi anni senza stress. Inoltre, servirà a pagare il suo funerale in questo momento difficile […] ".

