È MORTO IL VIGNETTISTA DANESE CHE FECE INFURIARE L'ISLAM - KURT WESTERGAARD AVEVA REALIZZATO I DISEGNI DI MAOMETTO PUBBLICATI POI DA CHARLIE HEBDO E CHE INNESCARONO LA STRAGE NEL GIORNALE DEL 2015 - AVEVA 86 ANNI E DA ANNI VIVEVA SOTTO PROTEZIONE - ANNI PRIMA CHE SUL SETTIMANALE FRANCESE, I SUOI LAVORI FURONO PUBBLICATI SUL QUOTIDIANO DANESE "JYLLANDS-POSTEN" SUSCITANDO MANIFESTAZIONI E PROTESTE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

È morto nel sonno a 86 anni Kurt Westergaard, il fumettista danese che indignò il mondo musulmano con la famosa vignetta su Charlie Hebdo al centro della strage del giornale.

L'illustratore aveva realizzato 12 disegni sul tema “Il volto di Maometto” per il quotidiano conservatore Jyllands-Posten. Inizialmente le vignette erano passate quasi inosservate, ma dopo due settimane i manifestanti erano scesi in piazza a Copenhagen per protestare e gli ambasciatori dei paesi musulmani avevano protestato. Nel febbraio del 2006 la violenza anti-danese si era intensificata in tutto il mondo musulmano.

Nel 2012 il settimanale satirico Charlie Hebdo, di Parigi, aveva ristampato le vignette incriminate. Tre anni dopo, nel 2015, terroristi si presentarano alla sede del giornale uccidendo 12 persone.

Westergaard lavorava alla Jyllands-Posten dalla metà degli anni '80 come illustratore e, secondo Berlingske, il disegno in questione era stato effettivamente stampato una volta, ma senza suscitare molte polemiche. Durante gli ultimi anni della sua vita Westergaard, come molti altri associati alle vignette, ha dovuto vivere sotto la protezione della polizia in un indirizzo segreto.

All'inizio del 2010, la polizia danese ha catturato nella sua casa di Westergaard un somalo di 28 anni armato di coltello che aveva intenzione di ucciderlo.