MOSCA BRUCIA! - UN ENORME INCENDIO E' SCOPPIATO NEL COMPLESSO DI UFFICI GRAND SETUN PLAZA, IN UN QUARTIERE OCCIDENTALE DELLA CAPITALE RUSSA - "FINO A 20 PERSONE POSSONO TROVARSI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO, AL SESTO E SETTIMO PIANO" - IL MINISTERO HA FATTO SAPERE DI AVER SALVATO IN TUTTO FINORA 120 PERSONE... - VIDEO

Incendio Grand Setun Plaza di Mosca 5

Da ansa.it

Incendio Grand Setun Plaza di Mosca

Fino a 20 persone sono intrappolate nel complesso di uffici Grand Setun Plaza, in un quartiere occidentale di Mosca, a causa di un incendio scoppiato oggi: lo ha detto una fonte dei servizi di emergenza all'agenzia Tass.

«Fino a 20 persone possono trovarsi all'interno dell'edificio, al sesto e settimo piano. Una è intrappolato al settimo, le altre potrebbero essere al sesto», ha precisato la fonte. Da parte sua il ministero delle Emergenze ha reso noto che finora sono state tratte in salvo oltre 120 persone. Non si conoscono per ora le cause dell'incendio.

Incendio Grand Setun Plaza di Mosca

Incendio Grand Setun Plaza di Mosca 2

Incendio Grand Setun Plaza di Mosca 2

Incendio Grand Setun Plaza di Mosca 3

Incendio Grand Setun Plaza di Mosca 4

Incendio Grand Setun Plaza di Mosca 3

Incendio Grand Setun Plaza di Mosca 5

Incendio Grand Setun Plaza di Mosca 4