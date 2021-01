18 gen 2021 15:10

MOSCA AL MIELE - IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO LAVROV COMMENTA L’ARRESTO DI NAVALNY: “LA REAZIONE ENTUSIASTA DEI PAESI OCCIDENTALI È PER DISTOGLIERE L’ATTENZIONE DALLA PROFONDA CRISI IN CUI VERSA IL MODELLO DI SVILUPPO LIBERALE” – DISPOSTI 30 GIORNI DI ARRESTO – SE L’OPPOSITORE (PER MANCANZA DI OPPOSIZIONE) NON È UNA MINACCIA PER IL CREMLINO, PERCHÉ L’HANNO TRASFORMATO IN UN MARTIRE FERMANDOLO ALL’AEROPORTO E FACENDOGLI UN "PROCESSO" IN QUESTURA? - VIDEO