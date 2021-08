26 ago 2021 19:25

A MOSCA I MORTI DI COVID TOCCANO NUOVI RECORD - IN RUSSIA 820 VITTIME IN 24 ORE: MAI COSÌ TANTE DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA - L'AUMENTO È DOVUTO ALLO SCETTICISMO VACCINALE: I CONTAGI SONO IN FASE CALANTE DOPO IL PICCO ESTIVO (19 MILA CASI IN UN GIORNO RISPETTO AI 28 MILA DI METÀ LUGLIO), MA I DECESSI SONO AL MASSIMO ANCHE PERCHÉ SOLO IL 29 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE HA RICEVUTO ALMENO UNA DOSE E IL 24% HA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE...