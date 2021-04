I BRITANNICI HANNO GIA' LA VALIGIA PRONTA (E NON RESTIAMO FUORI DALLE ROTTE TURISTICHE) - LA UE HA APPENA INIZIATO A DISCUTERNE, MA SUI GIORNALI INGLESI SI PARLA DI VACANZE IN SPAGNA, PORTOGALLO E GRECIA - ATENE HA GIA' DETTO CHE DAL 15 MAGGIO SARANNO AMMESSI I TURISTI VACCINATI, IL MINISTRO VALDES PENSA A UN CORRIDOIO TRA LONDRA E MADRID PER FAR ARRIVARE I VIAGGIATORI - E L'ITALIA? NON PERVENUTA...