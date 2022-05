A MOSCA SI FANNO LE PROVE GENERALI PER IL DOPO-PUTIN? - SECONDO IL CANALE TELEGRAM "GENERAL SVR" VENERDì SCORSO C'E' STATA UNA VIDEOCONFERENZA, CON I MEMBRI PERMANENTI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA, IN CUI PUTIN, CHE HA INTRODOTTO LA RIUNIONE, NON ERA REALMENTE PRESENTE: ERA SOSTITUITO DA UN DEEPFAKE - NELLA NOTTE AVREBBE SUBITO UNA PRIMA OPERAZIONE PER RIMUOVERE DEL LIQUIDO DALL'ADDOME...

Dagonews

Venerdì scorso Vladimir Putin ha tenuto un incontro in videoconferenza con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo. Niente di eccezionale, una riunione ordinaria, in cui i presenti hanno discusso dell’operazione militare in Ucraina e delle potenziali minacce poste dalla decisione di Finlandia e Svezia di entrare nella Nato. Almeno questa è stata la versione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov riportata dall’agenzia Interfax. Nessuna discussione significativa, nessuna decisione.

La riunione però assume un’altra lettura secondo il canale Telegram “General SVR”, il canale di contro informazione presumibilmente gestito da un ex generale dei servizi segreti esteri russi noto con lo pseudonimo di “Viktor Mikhailovich”. Infatti il presidente Putin non avrebbe realmente partecipato, almeno non in tempo reale. L’introduzione è stata preregistrata e la parte di chiusura è stata eseguita utilizzando la computer grafica e la tecnologia deepfake per creare l’illusione della presenza di Putin.

«Inutile dire che l’esperimento è stato un successo» scrivono su Telegram. «Alcuni dei partecipanti all’incontro erano consapevoli di ciò che stava accadendo, mentre gli altri erano così spaventati da Putin da non potersi permettere il pensiero di una "sostituzione"».

Secondo “General SVR”, «attenti osservatori hanno notato l'assenza della figura chiave del Consiglio di sicurezza, Nikolai Patrushev, alla riunione», perché «non voleva prendere parte al "circo" ed era impegnato con questioni più importanti. Vyacheslav Volodin e Valentina Matvienko non sono stati invitati a prendere parte all'incontro, temendo che se l'esperimento avesse fallito, questi due avrebbero potuto parlarne nella loro cerchia ristretta, e tali eccessi non sono accettabili. Putin ha avuto una conversazione telefonica con Scholz personalmente».

Come mai Putin non c’era? Il motivo è semplice: «perché hanno organizzato un esperimento durante l'incontro. Nella notte tra giovedì 12 maggio e venerdì 13 maggio, Putin è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere il liquido dall'addome. La procedura è andata bene senza complicazioni. Ma SI PREGA DI NOTARE che questa procedura non è l'operazione chirurgica raccomandata al Presidente, la quale che deve ancora aver luogo».