20 gen 2024 12:20

I MOSCONI DI MOSCA! WALTER BIOT CONDANNATO A 20 ANNI DALLA CORTE D'ASSISE PER SPIONAGGIO E CORRUZIONE - ARRESTATO NEL MARZO DEL 2021 IN UN PARCHEGGIO DI UN CENTRO COMMERCIALE DELLA CAPITALE, L'UFFICIALE DELLA MARINA ERA INTENTO A CEDERE NOTIZIE COPERTE DA SEGRETO A FUNZIONARI DELL'AMBASCIATA RUSSA. TRA I 19 DOCUMENTI FOTOGRAFATI DA BIOT, CE NE ERANO ALCUNI, DELLA NATO, “RISERVATISSIMI”, E UNO “TOP SECRET”, IL LEGALE ANNUNCIA BATTAGLIA: “SIAMO SOLO IN PRIMO GRADO…”