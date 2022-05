23 mag 2022 20:00

UNA MOSS SBAGLIATA – KATE MOSS TESTIMONIERÀ IN TRIBUNALE AL PROCESSO CHE VEDE AMBER HEARD E JOHNNY DEPP SMERDARSI A VICENDA - HEARD L’HA TIRATA IN BALLO IN AULA: “RICORDAVO CHE AVEVA SPINTO UNA SUA EX RAGAZZA, CREDO FOSSE KATE MOSS, GIÙ PER LE SCALE” – MA IN REALTÀ SI TRATTA DI UN PASSO FALSO PER L’ATTRICE VISTO CHE LA MODELLA È SEMPRE STATA DALLA PARTE DELL’EX E…