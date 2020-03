LA MOSSA DELLA REGIONE LOMBARDIA: OBBLIGO DI MISURARE LA FEBBRE A CHI ENTRA NEI SUPERMERCATI E IN FARMACIA - NON È PER ORA CHIARO QUALI SIANO LE POSSIBILITÀ PER I GESTORI QUALORA SI RILEVI UNO STATO FEBBRILE. SI ANNUNCIA COMPLICATO MISURARE LA FEBBRE ALLE PERSONE ALL’INGRESSO: CONTROLLI CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATI DA PERSONALE QUALIFICATO…

Ernesto De Franceschi per leggo.it

supermercati lombardia

Misurazione della febbre per chi entra nei supermercati e nelle farmacie della Lombardia. In base all'ordinanza emessa il 21 marzo, in serata dal presidente della Regione Attilio Fontana, si prevede la misurazione della temperatura corporea a chi entra negli esercizi commerciali ancora aperti e, in caso sia pari o superiore a 37,5° c'è l'obbligo di vietare l'ingresso. E' scritto testualmente nell'ordinanza diffusa ieri dalla Lombardia.

Restano aperti praticamente soltanto supermercati, farmacie ed edicole e in queste attività sarà possibile domandare agli avventori di misurare la temperatura. Non è per ora del tutto chiaro quali siano le possibilità per i gestori qualora si rilevi uno stato febbrile. Si annuncia comunque complicato misurare la febbre alle persone ingresso, peraltro questi controlli devono essere effettuati da personale qualificato.

