MOSSAD DEL CAVALLO – NEL CASO DEL PRESUNTO GOLPE IN GIORDANIA, ORDITO DAL PRINCIPE HAMZAH BIN HUSSEIN CONTRO IL FRATELLASTRO, SPUNTA LA PISTA ISRAELIANA – SECONDO IL GOVERNO GIORDANO UN EX AGENTE DEL MOSSAD HA PROPOSTO DI INVIARE UN JET PRIVATO PER FAR SCAPPARE LA MOGLIE E I FIGLI DI HAMZAH, AGLI ARRESTI DOMICILIARI DA SABATO – MA L'UOMO NEGA: “NON LAVORO PER I SERVIZI SEGRETI, SONO SOLO UN AMICO DEL PRINCIPE…”





RANIA, BASMAH, HAMZAH, ABDALLAH II E NOOR DI GIORDANIA IN GIORDANIA STA SUCCEDENDO UN GRAN CASINO, DOPO CHE IL GOVERNO HA ACCUSATO IL PRINCIPE HAMZAH DI ATTENTATO ALLA SICUREZZA NAZIONALE, COLLEGAMENTI CON I SERVIZI SEGRETI STRANIERI E COMPLOTTO CONTRO IL FRATELLASTRO, IL RE ABDALLAH II – HAMZAH ORA È AI DOMICILIARI E DICE CHE NON OBBEDIRÀ AGLI ORDINI – MA LA VICENDA È SOPRATTUTTO UN INTRIGO DI FAMIGLIA: HAMZAH È NATO DAL MATRIMONIO TRA IL RE E NOOR, DI ORIGINI AMERICANE, LA QUARTA E ULTIMA MOGLIE DEL DEFUNTO HUSSEIN, MENTRE IL RE… hamzah bin husein con la moglie basmah bani ahmad LA GIORDANIA SOSTIENE CHE L'UOMO D'AFFARI CHE SI È OFFERTO DI AIUTARE IL PRINCIPE ARRESTATO È UN EX AGENTE DEL MOSSAD Barak Ravid per www.axios.com Un uomo d'affari israeliano ha contattato l'ex principe ereditario giordano Hamzah bin Hussein sabato e ha proposto di inviare un jet privato per portare la moglie e i figli in Europa. L'intrigo: Il governo giordano sostiene che l'israeliano abbia legami con l'agenzia di spionaggio del Mossad, mentre l'uomo d'affari sottolinea di essere solo un amico del principe. abdallah con rania e i figli Perché è importante: Il governo giordano sostiene che il principe Hamzah e i suoi associati abbiano cospirato contro il re Abdullah insieme ad alcune persone straniere I presunti collegamenti con Israele e il Mossad sono molto efficadi dal punto di vista comunicativo per la campagna del governo giordano contro il principe Hamzah, visto che l'opinione pubblica giordana non vede di buon occhio lo stato ebraico abdallah con rania al matrimonio di hamzah Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ha detto in una conferenza stampa domenica che una persona con collegamenti con un servizio di sicurezza straniero ha avvicinato la moglie del principe Hamzah e si è offerta di organizzare un jet privato per scortare lei e la sua famiglia in un paese straniero. RE ABDALLAH II CON IL FRATELLASTRO HAMZAH NEL 2001 Diverse ore più tardi l'agenzia di stampa giordana "Ammon", vicina ai servizi di sicurezza giordani, ha pubblicato il nome di un presunto ex ufficiale del Mossad, Roy Shaposhnik ROY Shaposhnik Shaposhnik mi ha contattato e ha rilasciato una dichiarazione che nega quanto affermato dal governo giordano sul suo coinvolgimento nel presunto colpo di stato. Mi ha detto di non essere mai stato un ufficiale del Mossad, ma ha confermato di aver proposto assistenza al principe Hamza e alla sua famiglia come parte della loro amicizia. Cosa dice Shaposhnik: "Sono un israeliano che vive in Europa. Non ho mai lavorato nei servizi segreti israeliani. Non ho alcuna conoscenza degli eventi che hanno avuto luogo in Giordania o delle persone coinvolte. Sono uno stretto amico personale del principe Hamzah". Ha aggiunto che voleva solo aiutare la moglie del principe e i loro figli in questo momento difficile. hamzah bin hussein Tra le righe: Shaposhnik, 41 anni, 15 anni fa faceva parte del partito centrista Kadima in Israele, ed è stato consigliere dell'allora primo ministro Ehud Olmert. Più tardi è passato al settore privato e ha lavorato per una società di sicurezza, che fa capo all'uomo d'affari americano Erik Prince. Dopo diversi anni ha fondato la propria azienda, RS Logistical Solutions, che lavora con il Dipartimento di Stato americano e altri governi in tutto il mondo. La società di Shaposhnik ha anche fornito servizi logistici alla società di Prince mentre addestrava i soldati iracheni in Giordania. Fu allora che incontrò il principe Hamzah attraverso un amico comune. I due e le loro famiglie divennero amici intimi. hamzah bin hussein Una fonte che ha familiarità con la questione mi ha detto che Shaposhnik ha inviato subito un messaggio di testo alla moglie del principe Hamzah e ha proposto di inviare un jet a prendere lei e i loro figli fino a quando la situazione non si sarà chiarita. Da allora, Shaposhnik non ha avuto alcun contatto con il principe Hamzah e la sua famiglia, che sono agli arresti domiciliari e senza possibilità di comunicare con il mondo esterno, ha detto la fonte.