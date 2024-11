4 nov 2024 11:36

IL MOSSAD SA COME USARE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – LA LEGGENDA NARRA CHE GLI 007 DELLO STATO EBRAICO SIANO IN GRADO DI UTILIZZARE OGNI TELEFONO PRESENTE IN LIBANO COME MICROFONO E, GRAZIE ALL’IA, USARE L'ENORME QUANTITA' DI DATI RACCOLTA PER INDIVIDUARE L’OBIETTIVO DA FAR SALTARE IN ARIA -UNA VOLTA NEL MIRINO, L’ESERCITO ISRAELIANO ENTRA IN AZIONE E...