IL MOSTRO CON LA FACCIA PULITA – È STATO CONDANNATO A 60 ANNI DI CARCERE IL VIOLENTATORE SERIALE REYNHARD SINAGA, CHE HA STUPRATO ALMENO 195 UOMINI NELLA SUA CASA DI MANCHESTER – GIOVANE INDONESIANO DI BUONA FAMIGLIA, LI CERCAVA GIÀ ALTICCI FUORI DALLE DISCOTECHE E SI PROPONEVA DI AIUTARLI. POI LI UBRIACAVA E LI ABUSAVA – REGISTRAVA TUTTO E NEL SUO APPARTAMENTO AVEVA UN HARD DISK CON CENTINAIA DI… – VIDEO

Vittorio Sabadin per “la Stampa"

reynhard sinaga con i genitori

Reynhard Sinaga, un giovane indonesiano di buona famiglia, emigrato in Gran Bretagna nel 2007 con un visto da studente, ha abusato sessualmente tra il 2015 e il 2017 di almeno 195 uomini dopo averli invitati nella sua abitazione di Manchester. Li cercava già alticci fuori dalle discoteche della zona e si offriva di aiutarli come un buon samaritano.

Offriva poi loro altro alcol e li rendeva inconsci e incapaci di reagire. È stato condannato a 60 anni di carcere, 30 dei quali dovrà obbligatoriamente scontare prima di essere rimesso eventualmente in libertà. Nell' emettere la sentenza, la giudice Suzanne Goddard ha detto: «Una delle sue vittime l' ha definita un mostro. La scala e l' enormità delle sue offese confermano che questa è un' accurata descrizione».

reynhard sinaga al processo

Filmava le vittime

Sinaga non sarebbe mai stato scoperto e condannato se non avesse avuto l' abitudine di filmare tutte le sue vittime mentre erano in stato di incoscienza, e di riprendere anche quello che faceva loro. È stato un ragazzo diciottenne piuttosto robusto a porre fine alla sua carriera di violentatore seriale. Ripresi i sensi nel pavimento del bagno, il ragazzo si è reso conto di quello che Sinaga stava facendo e ha cominciato a prenderlo a pugni con una certa efficacia.

uno dei telefoni di reynhard sinaga

Avrebbe anche potuto chiamare aiuto, ma l' aveva già fatto il violentatore al posto suo, gridando che qualcuno era entrato in casa e lo stava aggredendo. Il ragazzo ha lasciato l' indonesiano pesto e sanguinante, portandosi via il suo telefonino. Ha anche chiamato la polizia e, come in un film comico, gli agenti lo hanno arrestato per aggressione e furto del telefonino.

L' hard disk con le prove

reynhard sinaga

Chiarite le cose, la polizia ha trovato in casa di Sinaga un hard disk con centinaia di immagini delle sue vittime, 48 delle quali sono state identificate. Lui le cercava fuori dalle discoteche, ma anche su Facebook e sui social, e memorizzava con rigore ogni informazione e ogni dettaglio: agli inquirenti non è rimasto molto lavoro da fare.

reynhard sinaga 6

Si pensa che le vittime siano molte di più, probabilmente 195: nessuno ha denunciato nulla, o per vergogna o perché ha poi detto di non essersi accorto di nulla. Informate dalla polizia, molte vittime hanno creduto a quello che sentivano dagli agenti solo dopo avere visto i filmati girati da Sinaga. Un' esperienza terrificante, che non dimenticheranno mai.

