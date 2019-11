UN MOTIVO PER CREDERE ANCORA NELL’UMANITÀ – IN ARIZONA UNA 27ENNE DISTRUGGE LA SUA AUTO PER SALVARE UNA FAMIGLIA DA UNA MACCHINA IMPAZZITA CHE STAVA ATTRAVERSANDO CON IL ROSSO – LA DONNA HA PREMUTO L’ACCELERATORE TRAVOLGENDO L’AUTO E RIUSCENDO A FARLE CAMBIARE TRAIETTORIA – PER IL GESTO EROICO È STATA RICOMPENSATA CON… - VIDEO

Niente vale tanto quanto le tre vite che è riuscita a salvare. Shannon Vivar, 27 anni, si è lanciata con la sua macchina contro quell’auto impedendo che prendesse in pieno quella famiglia che stava attraversando sulle strisce. Senza di lei la storia sarebbe un’altra e per quel gesto eroico adesso una concessionaria ha voluto regalarle una macchina per sostituire la sua andata distrutta nell’incidente.

La donna, che era in auto con la madre e il figlio, stava attraversando un incrocio quando dal semaforo rosso è sbucata una macchina a tutta velocità che si dirigeva pericolosamente verso una famiglia.

La donna ha accelerato, ha colpito la vettura, deviando la traiettoria e riuscendo a mettere in salvo i tre pedoni. Un gesto eroico per il quale i tre non riusciranno mai a sdebitarsi. Intanto un rivenditore, commosso per la storia, ha regalato alla donna una macchina nuova, un seggiolino per il figlio e un viaggio a Disneyland per la sua famiglia.

