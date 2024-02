LA MOTOSEGA DI MILEI SI È GIA’ INCEPPATA – IN ARGENTINA IL GOVERNO HA RITIRATO LA “LEGGE OMNIBUS” PER IL MANCATO CONSENSO SU ALCUNI PUNTI CHIAVE, COME LE PRIVATIZZAZIONI E LA SICUREZZA. LA MAGGIORANZA ACCUSA LE OPPOSZIONI DI “TRADIMENTO” – IL TESTO ORA RIPARTE DALLE COMMISSIONI – IL PRESIDENTE MILEI LA PRENDE MALISSIMO: “LA CASTA SI È OPPOSTA AL CAMBIAMENTO CHE GLI ARGENTINI HANNO VOTATO ALLE URNE”

IN ARGENTINA IL GOVERNO RITIRA LA LEGGE OMNIBUS

JAVIER MILEI

(ANSA) - Dopo l'approvazione dei primi articoli sui superpoteri del presidente, quando uno dei principali ostacoli nella discussione alla Camera dei deputati sembrava essere alle spalle, la Lilbertà avanza (Lla, la formazione di Milei) ha ritirato il testo integrale del disegno di legge omnibus, che ora torna al punto di partenza, quello delle commissioni.

La mossa è stata dettata dalla mancanza di consenso su punti chiave dell'iniziativa, come le privatizzazioni e questioni relative alla sicurezza. Il governo ha accusato la cosiddetta opposizione dialogante di "tradimento".

MILEI, 'LA CASTA SI È OPPOSTA AL CAMBIO VOTATO DAGLI ARGENTINI'

javier milei con la bandiera di israele

(ANSA) - "La casta si è opposta al cambiamento che gli argentini hanno votato alle urne. Sappiamo che non sarà facile cambiare un sistema in cui i politici si sono arricchiti a scapito degli argentini che ogni giorno si alzano per andare al lavoro. Il nostro programma di governo è stato votato dal 56%" del popolo "e non siamo disposti a negoziarlo con coloro che hanno distrutto il Paese".

Così il presidente, Javier Milei, in viaggio ufficiale in Israele, ha reagito dal suo profilo X, dopo che il partito di governo ha rinviato la legge omnibus alle commissioni, per la mancanza di sostegno sufficiente durante le votazioni alla discussione degli articoli punto per punto, alla camera dei Deputati. "Ci sono settori della politica che resistono ai cambiamenti di cui il Paese ha bisogno. Dovranno spiegare alla società il perché. Continueremo con il nostro programma con o senza il sostegno della leadership politica che ha distrutto il nostro Paese", ha aggiunto.

