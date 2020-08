MOVIDA VIOLENTA – UN CARABINIERE VIENE INVESTITO, AGGREDITO E COLPITO ALLA TESTA CON UN CASCO E UNA SEDIA MENTRE CERCA DI SEPARARE ALCUNI RAGAZZI CHE STAVANO LITIGANDO, A NAPOLI: 4 ARRESTI, FERMATO UN QUINTO GIOVANE CHE LO HA DERUBATO MENTRE ERA A TERRA – L’APPUNTATO ERA FUORI SERVIZIO E STAVA PASSEGGIANDO CON LA MOGLIE E ALCUNI FAMILIARI, QUANDO… – VIDEO

Mauro De Riso per www.repubblica.it

Sono quattro le persone la cui posizione è al vaglio degli inquirenti in relazione all'aggressione del carabiniere ferito la scorsa notte a Castellammare. Il militare fuori dal servizio è stato ferito alla testa mentre cercava di separare alcuni ragazzi che stavano litigando in piazza Umberto, a due passi dalla Cassa Armonica.

L'appuntato 37enne, effettivo alla stazione di Gragnano, stava passeggiando con la moglie e alcuni familiari quando è intervenuto per sedare la lite che stava degenerando in rissa, nata dopo un incidente tra due scooter.

Il militare è stato improvvisamente aggredito da alcuni dei giovani coinvolti nella rissa, che lo ho hanno investito con lo scooter e colpito ripetutamente con calci, pugni, con un casco e una sedia. Uno dei suoi familiari è riuscito a far allontanare i giovani, che sono scappati facendo perdere le loro tracce.

Colpito gravemente alla testa, il 37enne ha perso conoscenza e le ferite hanno provocato una seria emorragia. E' stato soccorso dai tanti testimoni presenti alla scena, mentre gli aggressori sono fuggiti. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Leonardo, è stato giudicato guaribile in 25 giorni. Il traffico è rimasto paralizzato e ne sono conseguite difficoltà anche per far arrivare l'ambulanza sul luogo dei soccorsi. Il 118 ha impiegato 23 minuti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia per i rilievi del caso. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per identificare gli autori dell'aggressione, identificabili attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Ma intanto a Castellammare la movida violenta in pieno centro torna a far paura.

