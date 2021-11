IL MOVIMENTO NO VAX ESCE A PEZZI DALL’INTRODUZIONE DEL SUPER GREEN PASS - NELLE POCHE CHAT SUPERSTITI DI TELEGRAM SI PROVA A ORGANIZZARE UNA NUOVA PROTESTA IN TUTTA ITALIA PER DOMANI, MA IL DECRETO È UNA BRUTTA BOTTA. L’IDEA DI BOICOTTARE IL NATALE, CON UNO SCIOPERO DEI CONSUMI CONTRO IL GOVERNO, E ASSENTARSI DAL LAVORO, SI È SGONFIATA SUL NASCERE - DOMANI SI VEDRÀ QUANTI SCENDERANNO IN PIAZZA NEL 17ESIMO SABATO CONSECUTIVO DI PROTESTA…

Fabrizio Caccia per il "Corriere della Sera"

Barcolla ma non molla, il movimento. Dopo la stretta del governo Draghi con il varo del Super pass, sulle chat superstiti di Telegram (quelle non ancora chiuse dalla magistratura) si prova a organizzare una risposta già per domani, diciassettesimo sabato consecutivo di protesta in tutta Italia contro il lasciapassare verde anti-Covid.

Da Milano a Genova, da Udine a Bologna, da Torino a Roma il variegato mondo No Pass tornerà in piazza, anche se i cortei con più di 10 mila persone sembrano ormai un ricordo. Affiora in chat pure l'idea di boicottare il Natale, con uno sciopero dei consumi contro l'esecutivo e uno stringente decalogo da seguire durante le feste: «Ricicla o baratta i regali; acquista solo lo stretto necessario; niente supermercati né internet, solo negozietti; sciopera, prendi ferie o assentati dal lavoro; paga solo in contanti, svuota il conto corrente; non giocare al Lotto e al Gratta e Vinci; resta a casa, non fare benzina». Cose così.

Ma le proteste di domani saranno soprattutto un banco di prova per misurare la capacità residua di mobilitazione. Con i capi di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, in carcere ormai da un mese e mezzo dopo l'assalto di ottobre alla Cgil, a tirare le fila dell'ultradestra a Roma è rimasto l'avvocato isernino Giustino D'Uva, candidato senza fortuna alle Europee di due anni fa, che sabato scorso era al Circo Massimo col suo Movimento Nazionale.

A Milano, invece, domani dopo le 17, in una piazza Duomo blindata e ormai pure con l'obbligo della mascherina all'aperto, al grido di «Zeno uno di noi» è convocata una manifestazione con adesioni da tutta Italia in solidarietà con Zeno Gabriele Molgora, leader dei No Pass milanesi già daspato dalla Questura e ora anche indagato per istigazione a delinquere e ricettazione.

«Basta soprusi, Milano non si piega» recita in chat lo slogan degli irriducibili, che si augurano di riscattare il flop di sabato scorso. Marco Liccione, portavoce dei No Pass di Torino, annuncia un raduno nazionale il 18 dicembre in piazza Castello, ma un antipasto ci sarà già oggi a Genova dove il comitato «Libera Piazza» ha organizzato una contestazione alle 10 in concomitanza dell'apertura dell'anno accademico al Teatro Ivo Chiesa, cui dovrebbe prendere parte il governatore ligure Giovanni Toti.

Domani, poi, sempre a Genova in piazza Vittoria, happening con il professor Paolo Becchi e l'avvocato Alessandro Fusillo che porterà Rosanna Spatari, ormai icona del movimento dopo che la Cassazione ha riaperto la sua torteria di Chivasso, chiusa a maggio per disobbedienza civile antilockdown.

A Bologna sempre domani (Giardini Margherita ore 10) ci sarà l'assemblea nazionale degli studenti No Pass, così come a Udine gli universitari dissidenti metteranno in scena le «Esercitazione di Democrazia» (Parco Loris Fortuna ore 15). A Roma il coordinamento femministe, alle 10 in piazza Trilussa, manifesterà contro «Green Pass e violenza di Stato», mentre l'avvocato Edoardo Polacco ha già lanciato online un fondo di solidarietà sociale per aiutare i riluttanti a vaccini e tamponi che verranno sospesi dal lavoro.

